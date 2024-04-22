Начался сверхбезопасный период: Землю накрыла мощная магнитная буря красного уровня

В понедельник, 22 апреля, мощность геомагнитного шторма составляла шесть баллов из 9 возможных. Такие магнитные бури относятся к опасному красному уровню.

Согласно данным сервиса Meteoagent, опасный период продлится трое суток. 23 и 24 апреля сила геомагнитных штормов составит 4 балла.

Вас также заинтересует: Почему дождь вызывает сонливость: научное объяснение

Магнитные бури могут оказывать влияние на людей по-разному. Особенно опасны они для метеозависимых, беременных, детей, пожилых людей и для людей с хроническими заболеваниями.

Магнитные бури апрель 2024. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

Магнитные бури могут вызвать у человека головную боль, головокружение, нарушение сна, смену настроения и общий дискомфорт. Люди, имеющие определенные медицинские состояния, такие как мигрень, могут быть более подвержены ощущению влияния магнитных бурь.

Некоторые люди могут испытывать физические или эмоциональные симптомы во время магнитных бурь.

В периоды геомагнитных возмущений важно пить достаточное количество воды для обеспечения гидратации, поскольку стресс и физические воздействия могут увеличивать потребность организма в жидкости.

Если вы чувствуете дискомфорт или неблагоприятные симптомы во время магнитных бурь, лучше консультироваться с врачом для получения конкретных советов по вашему здоровью и подходящего лечения.

Ранее учёные объяснили, что Солнце-зомби однажды может разорвать Землю.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!