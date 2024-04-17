Наденете на себя беду: почему нельзя носить чужую одежду
Верите в приметы? А задумывались ли вы, почему существует запрет на ношение чужих вещей? Выбирать, верить в предрассудки или руководствоваться здравым смыслом – личный выбор каждого.
Почему нельзя носить чужие вещи? Издание "Апостроф Лайф" исследовал этот вопрос и предлагает вам два объяснения, на которые следует обратить внимание.
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1. Мистика и предрассудки:
- Некоторые люди верят, что, одевая чужую одежду, мы рискуем перенять чужую беду, неудачи, а то и болезни.
- Особенно опасно носить вещи умерших, ведь считается, что таким образом можно "примерить" на себя их судьбу.
- Не рекомендуется принимать в дар или находить чужие ювелирные изделия, ведь они могут нести в себе негативную энергетику.
2. С точки зрения гигиены:
- Раньше, когда одежда была дорогим удовольствием, ее часто донашивали до дыр.
- Это несло в себе риск заражения опасными инфекциями, такими как тиф, чума и другие.
- Сегодня, конечно, уровень жизни и гигиены значительно улучшился, но все же лучше избегать чужой одежды, чтобы не рисковать своим здоровьем.
Напомним, если возвращение домой не доставляет удовольствия и не вызывает положительных эмоций, это повод задуматься. Возможно в вашем доме слишком много негативной энергии. Мы рассказали, как ее обнаружить и избавиться.
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