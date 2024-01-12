Надо есть каждый день: названа ягода, снижающая риск преждевременной смерти

Ягоды являются одними из самых полезных продуктов для человека. Они богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и клетчаткой, которые помогают организму противостоять многим болезням.

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Эксперты настоятельно рекомендуют включать ягоды в рацион не только в период сезона, но и в течение всего года. Они утверждают, что регулярное употребление ягод существенно снижает риск преждевременной смерти, пишет The Journal of Nutrition.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учёными из США. Они анализировали данные о здоровье более 37 000 человек на протяжении более 8 лет.

В рамках исследования выяснилось, что наиболее благоприятными для здоровья оказалась клюква. Употребление этой ягоды снижает риск смерти на 31%. Черника и другие виды ягод также выявили свою положительную сторону, снижая риск на 21%. Клубника же продемонстрировала более скромные результаты, уменьшая вероятность смерти всего на 14%.

Клюква, как наиболее полезна из ягод, обогащена катехинами, гликозидами, пектинами и флавоноидами, эффективно борющимися с тяжелыми заболеваниями, такими как гипертония и атеросклероз. Она также способствует поддержанию зрения, обладает антимикробными свойствами и успешно применяется как мочегонное средство.

Ягоды в целом эффективны как тонизирующее и освежающее средство, они повышают физическую и умственную работоспособность, а также стимулируют выделение панкреатического и желудочного сока. Их применяют как противолихорадочное и витаминное средство.

В лечебных целях используют только спелые ягоды. Эти ягоды сохраняют свои качества в течение длительного времени. Их употребляют в свежем виде или перерабатывают в разные продукты: соки, сиропы, напитки, экстракты, квас, морсы, желе, мармелад, варенье. Разбавленный водой сок является отличным средством для утоления жажды при лихорадках, а с добавлением меда может использоваться при кашле, ангине, ревматизме и гипертонии.

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