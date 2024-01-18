Надо!: Врачи ответили можно ли детям есть шоколад

Многие родители считают, что шоколад вреден для детей и пытаются ограничить его употребление. Однако это не совсем так. В умеренных количествах шоколад может быть даже полезен детскому организму.

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Шоколад может быть полезен для детей, но важно употреблять его в умеренных количествах и выбирать качественный шоколад с высоким содержанием какао, пишет ru-vestnik.

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Полезные свойства шоколада:

Шоколад способствует нормализации кровяного давления и работе сердечно-сосудистой системы.

Шоколад является хорошим источником энергии и помогает повысить концентрацию внимания и памяти.

Шоколад содержит антиоксиданты, помогающие защитить организм от свободных радикалов.

Шоколад содержит магний, необходимый для нормального функционирования нервной системы.

Шоколад помогает контролировать уровень сахара в крови.

Шоколад содержит анадамин, обладающий антидепрессивными свойствами.

Какой шоколад полезен детям?

Для детей лучше употреблять темный шоколад с высоким содержанием какао (не менее 70%). Такой шоколад содержит больше антиоксидантов и полезных веществ, чем молочный или белый шоколад.

Сколько шоколада можно давать детям?

Детям старше 3 лет можно давать не больше 20-30 г шоколада в день.

Если у ребенка есть аллергия на шоколад, его употребление нужно исключить.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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