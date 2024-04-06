Надоел картофель? Попробуйте полезный батат

БАТАТ-АККОРДЕОН

Этот корнеплод содержит множество антиоксидантов. Представьте, только одна запеченная сладкая картофелина среднего размера может обеспечить вашему организму норму витамина А и С, необходимых для здоровья глаз, кожи и общего иммунитета.

Способ приготовления значительно отличает содержание питательных веществ. Лучший из них – запекание.

Ингредиенты:

• Батат - 1 шт;

• Масло – 20 мл;

• Соль/перец - по вкусу;

• Укроп – 5 г.

Приготовление:

1. Батат порезать.

2. Смешать масло, соль, перец, укроп и смазать батат.

3. Выложить на противень, устланный пергаментом и запекать в течение 20 мин при температуре 200°.

Надеюсь, этот рецепт поможет вам открыть новый и полезный продукт.