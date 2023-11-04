Найдена древнеегипетская гробница с магическими заклинаниями против змей (фото)

В Египте обнаружили древнюю гробницу. Она принадлежала царскому писцу Джегутиемхату, жившему около 2500 лет назад.

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Гробница писца Джегутиемхата была обнаружена почти пустой, поскольку была ограблена еще в 5 веке нашей эры. В результате антропологического анализа скелетных останков, проведенного ведущими египетскими экспертами, было установлено, что Джегутиемхат умер в относительно раннем возрасте около 25 лет, имея на себе признаки какого-либо "профессионального заболевания" (износ позвоночника), возможно из-за сидячей работы. Он страдал острым остеопорозом.

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Как сообщил Чешский институт египтологии, команда археологов выяснила, что гробница напоминала богато украшенную пещеру, надземная часть которой была разрушена еще в древности. На дне гробницы, на глубине 14 метров, лежала погребальная камера из известняковых блоков. Она была заполнена несколькими десятками декорированных известняковых блоков, происходящих из разобранной надземной части соседней величественной гробницы генерала Менехибнекона.

Погребальная камера богато украшена текстами и сюжетами. На входной стене археологи обнаружили заклинание против змеиных укусов.

"Змеи, упомянутые в этих магических текстах, представляли потенциальную опасность и могли служить мощными защитниками умершего и его мумии", — отметили ученые.

Директор Чешского института египтологии и эксперт по древнеегипетскому языку и текстам Рената Ландграфова отметила, что южная и западная стены гробницы были расписаны рисунками ритуалов жертвоприношения и обширным списком жертв. На потолке погребальной камеры изображено путешествие бога Солнца по небу сначала в утренней, а затем в вечерней небесной полосе. Изображения сопровождаются гимнами восходящего и заходящего солнца.

Внутри погребальной камеры, покрытой рельефным декором, находится большой каменный саркофаг, также имеющий иероглифические надписи и изображения богов, как снаружи, так и внутри.

Верхняя сторона крышки саркофага украшена тремя колонками иероглифического текста с литургией 178-й главы Книги мертвых, состоящей из отрывков из более древних текстов пирамид. На более коротких стенках крышки изображены богини Эсет и Небтета с сопроводительными текстами, предлагающими защиту умершему.

"Богиня Запада в саркофаге представляет защитницу, проводницу и символическую мать умершего", — объяснил ученый Йиржи Янак, который анализировал и интерпретировал религиозные и магические тексты.

Напомним, в Греции нашли затонувший древний город возрастом 1800 лет.

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