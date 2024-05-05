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Найдено место захоронения загадочного англосаксонского короля Сердика (видео)

Былим Елена

Найдено место захоронения загадочного англосаксонского короля Сердика (видео)
Могила правителя на окраине Андовера заросла сорняками

После более чем тысячи лет тайны, возможно, найдено место последнего покоя Сердика, легендарного основателя Королевства Вессекс и ключевой фигуры в истории послеримской Британии. Этот выдающийся воин, чья история напоминает легенды о короле Артуре, возглавил серию кровопролитных сражений в Хэмпшире в течение шестого века.

Считается, что Сердик правил Вессексом с 519 по 534 год нашей эры. О его существовании долгое время шли споры, ведь упоминания о нем содержатся только в древних текстах, таких как англосаксонская хроника, пишет Arkeonews.

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Писатель-историк Пол Гарпер, исследовавший короля Темного времени, считает, что окрестности Андовера могут быть потенциальным местом захоронения таинственного правителя.

Писатель-историк Пол Гарпер, исследуя жизнь Сердика для своей книги, обнаружил потенциальное место его погребения. Он вдохновлен исследованиями Джорджа Гранди, упоминавшего о кургане Сердика в грамоте 10 века.

Найдено место захоронения загадочного англосаксонского короля Сердика (видео)
Изображение короля Сердика из Anglo-Saxon Chronicle. Источник: Paul Harper

С помощью аэрофотосъемок 1960-х и 1970-х годов Гарперу удалось обнаружить следы кургана диаметром 21,9 метра и высотой 3,6 метра, расположенного вблизи Андовера в Хэмпшире.

Это открытие может стать окончательным доказательством существования Сердика и его роли в основании Вессекса, который впоследствии превратился в Англию.

Гарпер надеется, что дальнейшие археологические исследования на месте захоронения прольют больше света на жизнь и наследие Сердика.

Напомним, в одном из храмов Гватемалы найдены сожженные тела королевской семьи цивилизации майя.

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