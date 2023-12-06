Какую рыбу нельзя регулярно употреблять: нарушает функцию печени и приводит к детоксикации

Не все виды рыбы все равно полезны для нашего здоровья. Диетолог Наталья Самойленко подняла вопрос безопасности любимого многими тунца.

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Об этомпишет prostoway.

По ее словам, тунец может накапливать соли ртути и других тяжелых металлов, что может повлечь за собой отравление и общее ухудшение самочувствия при регулярном употреблении. Это может проявиться в снижении трудоспособности и ослаблении иммунитета.

Врач отметила: "Функция печени как основного органа детоксикации нарушается. Способность ферментов выводить накопленные метаболиты нарушается, и это приводит к оксидативному стрессу, что может вызвать различные патологические процессы в организме". В этой связи врач рекомендует ограничить употребление тунца и заменить его другими видами тресковых рыб, которые действительно полезны для организма.

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