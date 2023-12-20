NASA впервые из космоса передала на Землю видео с котом: использовали лазер

NASA впервые отправило потоковое видео сверхвысокой четкости с рекордного расстояния в 31 миллион километров на Землю. Эксперимент стал частью испытаний новой системы лазерной связи NASA, способной передавать данные высокого качества из дальнего космоса.

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Видео продолжительностью 15 секунд демонстрировало рыжего кота по кличке Тейтерс, гонявшегося за лазерной указкой. Поверх видео наложена графика, показывающая орбитальную траекторию космического зонда Psyche, техническую информацию о лазерной связи и скорости передачи данных, а также данные о частоте сердечных сокращений, цвете и породе животного.

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Видеозапись была передана с помощью бортового лазерного приёмника. Чтобы добиться Земли, видеосигналу понадобилась 101 секунда при максимальной скорости передачи в 267 Мбит/с.

“Несмотря на передачу с расстояния миллионов километров, удалось отправить видео быстрее, чем с помощью большинства широкополосных интернет-соединений. После получения видео в Паломаре, оно было отправлено в Центр JPL с помощью Интернета, и это соединение было медленнее, чем поступающий из далекого космоса сигнал", — рассказали в NASA.

Эта успешная демонстрация является важным шагом в развитии лазерной связи для предстоящих полетов человека за пределы околоземной орбиты.

Демонстрационная версия лазерной связи предназначена для передачи данных из далекого космоса со скоростью, в 10-100 раз превышающей современные радиочастотные системы, которые используются сегодня в полетах в дальний космос.

Когда аппарат Psyche отправится в главный пояс астероидов между Марсом и Юпитером и достигнет астероида Психея, новая технология позволит передавать сигналы Землю с высокой скоростью. В NASA надеются, что новая система передачи данных пригодится и во время полета первых астронавтов на Марс.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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