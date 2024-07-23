НАСА зафиксировало редкое явление: из-за выброса темной плазмы из Солнца будут проблемы с электричеством

НАСА зафиксировало редкое явление – выброс темной плазмы на Солнце. Существует вероятность, что этот выброс может повлечь за собой отключение электроэнергии на Земле.

Извержение может также авиационную связь и работу спутников уже на этой неделе, предварительно – в пятницу, 26 июля, пишет Space.com. Отмечается, что явление может вызвать отключение света и нарушение связи, привести к перебоям с радиосвязью (вероятность этого составляет 60%).

В NASA обнародовали видео, показывающее темное облако вырывающейся из Солнца плазмы:

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Так называемая "холодная" солнечная вспышка, температура которой составляет около 36 000 градусов по Фаренгейту, имеет значительно меньшую температуру по сравнению с типичными "теплыми" солнечными вспышками. Однако он может вызвать серьезные проблемы с электросетями, спутниками и авиационной связью.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) предупредило, что импульс темной плазмы может вызвать колебания электросети и нарушения радиосвязи, особенно в пятницу.

Эти "холодные" солнечные вспышки, изученные астрофизиками в последнее десятилетие, могут быть очень мощными по своему микроволновому излучению, вызывая интенсивные и разрушительные радиоизлучения.

NOAA сообщило, что существует 60-процентная вероятность солнечных вспышек среднего уровня или класса M, и 15-процентная вероятность более экстремальной вспышки класса X, которая может вызвать глобальные отключения радиосвязи.

Эксперты предупреждают, что в следующем году Земля может столкнуться с растущими солнечными бурями, поскольку Солнце приближается к своему "солнечному максимуму", ожидаемому в июле 2025 года.

Напомним, черные дыры Звезды Смерти устремляют струи на новые цели.

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