Нашествие пауков в доме: четыре природных средства против незваных гостей

Пауки – это распространенные вредители, которые могут вызвать у многих людей страх или отвращение. Если вы хотите избавиться от них в своем доме, есть несколько естественных способов, которые вы можете попробовать.

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Как пишет santeplusmag, ряд домашних средств может оказаться полезным в борьбе против пауков. Среди этих средств – мята, лимон, лаванда и уксус.

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Вот четыре запаха, которые отпугивают пауков:

Мята перечная – это эффективный репеллент против пауков, тараканов и мышей. Вы можете разместить пакетики с мятным чаем у балконов, окон или в местах проникновения вредителей в дом. Также можно приготовить спрей-репеллент на основе настоя мяты перечного или эфирного масла этого же растения.

Лимонная кислота или масло лимона также оказывают отпугивающий эффект на пауков. Распылите раствор лимонной кислоты или эфирного масла лимона вокруг балконов, окон, углов и вентиляционных решеток.

Лаванда – это еще один популярный репеллент против насекомых. Разместите мешочки с сухими цветами лаванды рядом с местами, где прячутся пауки и насекомые. Также можно использовать эфирное масло лаванды или ароматические свечи.

Уксус. Запах уксуса также раздражает и отпугивает вредителей. Время от времени мойте подоконники, оконные рамы и пороги тряпкой или ватным диском, смоченным уксусной водой (в дозе 1-1).

Следуя этим простым советам, вы можете избавиться от пауков в своем доме естественным и безопасным способом.

Напомним, мы рассказывали о достаточно простом и естественном способе избавиться от пауков из вашего помещения, используя аромат мяты.

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