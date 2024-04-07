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Настоящий деликатес: как приготовить куриные лапки по китайскому рецепту

Игорь Романько

Как сделать куриные кавычки в глазури

Хотите попробовать что-нибудь новое и необычное? Приготовьте куриные лапки по-китайски! Это блюдо может показаться странным, но оно невероятно вкусное и полезное.

Попытайтесь эту экзотическую закуску, и она вам обязательно понравится. Рецептом этого необычного блюда поделились на сайте noviydoctor.com.

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Чем полезны куриные лапки?

  • Содержат коллаген, который делает кожу упругой.
  • Богаты витаминами группы В, А, РР, К, Е.
  • Содержат кальций, цинк, калий, натрий, фосфор, медь.

Ингредиенты:

  • Куриные лапки – 500 г
  • Соевый соус – 50 мл
  • Кунжут – 1 ст. л.
  • Сахар – 1 ст. л.
  • Подсолнечное масло – 3-4 ст. л.
  • Вода – 80 мл

Приготовление:

  1. Удалите когти из куриных лапок.
  2. Тщательно промойте.
  3. Вскипятите воду, посолите и варите лапки 15 минут.
  4. Отставьте лапки в сторону.
  5. В сковороде нагрейте растительное масло, добавьте сахар и растопите его.
  6. Добавьте лапки, накройте крышкой и тушите 10 минут, периодически помешивая.
  7. Влейте соевый соус и воду, тушите под крышкой еще 5 минут.
  8. Снимите крышку и тушите, пока не испарится жидкость, а лапки не карамелизируются.
  9. Снимите с огня, посыпьте кунжутом.

Приятного аппетита!

Советы:

  • При желании добавьте свежую зелень.
  • Можно использовать больше соевого соуса.
  • Ешьте кавычки руками, высасывая маринад.

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