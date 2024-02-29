Настроение всегда будет хорошим: какие растения снижают уровень стресса

Оказывается, цитрусовые помогают создать уютную атмосферу и преодолеть хроническую усталость. С их ароматом вы почувствуете себя как в отпуске даже зимой.

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Лимоны и апельсины радуют не только глаз, но и оказывают положительное влияние на настроение, не давая заскучать.

Если вы мечтаете о сладких снах, поставьте в спальне растение, которое будет очищать и увлажнять воздух. Об этом пишет Радиотрек.

Для этого подойдут спатифиллум, драцена, папоротник, фикус Бенджамина или дифенбахия. С ними вы будете просыпаться бодрыми и довольными, ведь такие вазоны делают атмосферу спокойной и гармоничной. Впрочем, не стоит ставить сразу несколько растений – выберите одну-две.

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Считается, что определенные вазоны притягивают в дом удачу. Вроде бы они делают хозяев богатыми, успешными и довольными жизнью. Это денежное дерево, драцена, водяная пахира и фикус. Главное – бережно ухаживать за этими растениями и не дать им погибнуть.

Помните создавать для вазонов благоприятные условия: регулярно поливайте, обеспечьте освещение и качественную почву.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения не следует держать дома.

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