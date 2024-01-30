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Насыщенный вкус с густой пенкой: секреты приготовления настоящего кофе по-гречески

Цихоцкая Мария

Насыщенный вкус с густой пенкой: секреты приготовления настоящего кофе по-гречески

Кофе по-гречески – это густой, насыщенный напиток с горьковатым привкусом и плотной пеной. Она традиционный напиток Греции и других стран Средиземноморья.

Чтобы приготовить его, нужно знать определенные секреты. О них расскажет ТСН.

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки молотого кофе среднего помола
  • 1 стакан воды
  • 2 чайные ложки сахара (по желанию)

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Способ приготовления:

  1. Засыпаем молотый кофе в турку.
  2. Заливаем водой и хорошо перемешиваем.
  3. Ставим турку на слабый огонь и варим, периодически помешивая.
  4. Напиток не должен закипать. Как только появится пенка, снимаем турку с огня и оставляем на 2 минуты.
  5. Разливаем кофе по чашкам, добавляем сахар по вкусу и наслаждаемся.

Напомним, мы уже писали, какие продукты нельзя добавлять в кофе.

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