Натуральное удобрение для комнатных растений за копейки

Чтобы ваши горшки пышно цвели, им нужно обеспечить надлежащий уход и питательные вещества. Химические удобрения – это эффективный способ сделать это, но они также могут быть вредны для окружающей среды. Натуральное удобрение из риса – это отличная альтернатива, которая полезна для растений и экологии.

Видео дня

Рис – это богатый источник крахмала, углеводов и витаминов группы B, являющихся важными питательными веществами для растений. Он также содержит минералы, такие как азот, фосфор, магний и калий, способствующие росту и цветению растений.

Читайте также: Цветы в доме круглый год: как прорастить тюльпаны на подоконнике без грунта

Чтобы приготовить натуральное удобрение из риса, вам понадобятся следующие ингредиенты: 100 г сырого белого риса и литр воды.

Насыпьте рис в емкость и залейте водой. Тщательно перемешайте и оставьте настаиваться на 24 часа. Перемешайте и процедите с помощью сита. Рисовая вода готова к использованию.

Перед использованием ее желательно развести в воде (стакан удобрения на 10 литров воды). Затем вы можете вылить его на почву вокруг растений или на листья в зависимости от их потребностей.

Натуральное удобрение из риса рекомендуется использовать каждые две недели. Оно поможет вашим вазонам стать сильнее и обильнее цвести.

Ранее эксперты назвали главные ошибки в уходе, которые "убивают" орхидеи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!