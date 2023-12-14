Научился у индийских гуру: Джейми Оливер раскрыл секрет борьбы с похмельем

Приближаясь к Рождеству и Новому году, часто возникает желание наслаждаться алкоголем, но мало кто хочет сталкиваться с последствиями веселой ночи на следующее утро.

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Известный шеф-повар Джейми Оливер вскрыл секретный ингредиент, который, по его словам, способен преодолеть даже самое тяжелое похмелье. Он решил поделиться своим открытием со всеми заинтересованными, сообщает Express.

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По словам кулинара, этот метод лечения он изучил от индийского гуру.

Известно, что одной из главных причин похмелья является дегидрация, обусловленная употреблением алкоголя. Алкоголь является токсичным веществом, которое вызывает удаление воды из организма и влечет за собой дегидрацию.

Хотя многие считают жирный завтрак или стакан ледяной когда эффективными методами преодоления похмелья, Джейми Оливер утверждает, что существует еще один доступный и эффективный ингредиент, который "работает" даже лучше.

Вам понадобится всего-навсего чайная ложка и специя, которые можно легко приобрести в продуктовом магазине.

"Просто возьмите чайную ложку тмина и проглотите ее. Это успокоит ваш желудок", – объяснил повар.

Это природное средство действительно способствует пищеварению, помогая успокоить желудок после тяжелой ночи.

Напомним, в некоторых продуктах, которые мы всегда считали безалкогольными, содержится спирт. В маркировке продукта его нет, но если продукт ферментированный – там, вероятно, будет спирт.

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