Назовете беду: что нельзя делать в новогоднюю ночь
Новый год – это время, когда мы встречаемся с близкими, веселимся и загадываем желания. Однако, чтобы следующий год был счастлив, важно соблюдать некоторые правила.
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Об этом пишет ТСН.
- Не ссорьтесь за столом. Астрологи считают, что ссоры в Новый год могут привести к неприятностям и проблемам в будущем году. Если вы чувствуете, что ссора непреходящая, лучше отложите ее до следующего дня.
- Не позволяйте кошке прыгать на стол. Кошки считаются символами удачи, но если они прыгают на стол, они могут принести в вашу жизнь отрицательную энергию.
- Не сметайте со стола крошки еды. Это может привести к финансовым проблемам в новом году. Лучше собрать их в салфетку и затем выкинуть.
- Не ставьте на стол посуду с трещинами или сколами. Это может привести к конфликтам и скандалам в новом году.
- Не выбрасывайте мусор в новогоднюю ночь. Это может привести к тому, что вы "выбросите" из своей жизни успех и удачу.
- Не одалживайте и не давайте денег взаймы в Новый год и 1 января. Деньги впитывают в себя положительную энергию, и, отдав их, вы можете избавиться от удачи.
- Не уходите с пустыми карманами или кошельком. Перед празднованием поместите туда хотя бы одну купюру или монету.
- Не готовьте блюда из раков, крабов или омаров. Эти животные двигаются назад, что может привести к тому, что вы будете "задними ногами" отходить от своих целей.
- Не пришивайте пуговицы в новогоднюю ночь. Это может привести к тому, что вы будете "зашивать" свои возможности.
- Если вы сдали одежду или обувь в ремонт, к началу Нового года уберите их. Иначе в новом году вас будут ждать материальные проблемы.
- Не стригите ногти или волосы в последний день года и 1 января. Это может привести к проблемам со здоровьем.
Следуя этим простым правилам, вы можете увеличить свои шансы на то, чтобы Новый год был счастливым и успешным.
Напомним, мы уже писали, что нужно выбросить перед новогодними праздниками, чтобы удачно начать 2024 год.
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