Назовете беду: что нельзя делать в новогоднюю ночь

Новый год – это время, когда мы встречаемся с близкими, веселимся и загадываем желания. Однако, чтобы следующий год был счастлив, важно соблюдать некоторые правила.

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Об этом пишет ТСН.

Не ссорьтесь за столом. Астрологи считают, что ссоры в Новый год могут привести к неприятностям и проблемам в будущем году. Если вы чувствуете, что ссора непреходящая, лучше отложите ее до следующего дня.

Не позволяйте кошке прыгать на стол. Кошки считаются символами удачи, но если они прыгают на стол, они могут принести в вашу жизнь отрицательную энергию.

Не сметайте со стола крошки еды. Это может привести к финансовым проблемам в новом году. Лучше собрать их в салфетку и затем выкинуть.

Не ставьте на стол посуду с трещинами или сколами. Это может привести к конфликтам и скандалам в новом году.

Не выбрасывайте мусор в новогоднюю ночь. Это может привести к тому, что вы "выбросите" из своей жизни успех и удачу.

Не одалживайте и не давайте денег взаймы в Новый год и 1 января. Деньги впитывают в себя положительную энергию, и, отдав их, вы можете избавиться от удачи.

Не уходите с пустыми карманами или кошельком. Перед празднованием поместите туда хотя бы одну купюру или монету.

Не готовьте блюда из раков, крабов или омаров. Эти животные двигаются назад, что может привести к тому, что вы будете "задними ногами" отходить от своих целей.

Не пришивайте пуговицы в новогоднюю ночь. Это может привести к тому, что вы будете "зашивать" свои возможности.

Если вы сдали одежду или обувь в ремонт, к началу Нового года уберите их. Иначе в новом году вас будут ждать материальные проблемы.

Не стригите ногти или волосы в последний день года и 1 января. Это может привести к проблемам со здоровьем.

Следуя этим простым правилам, вы можете увеличить свои шансы на то, чтобы Новый год был счастливым и успешным.

Напомним, мы уже писали, что нужно выбросить перед новогодними праздниками, чтобы удачно начать 2024 год.

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