Позовете беду: что нельзя ставить на стол на Рождество

В канун Рождества, которое в Украине отмечается 25 декабря, верующие празднуют Святвечер – особый постный ужин, имеющий глубокое символическое значение.

Традиционно на праздничном столе должно быть двенадцать блюд, символизирующих двенадцать апостолов и месяцев года. Центральное место занимают кутья – каша из пшеницы или ячменя с добавлением мака, меда и орехов, и компот из сухофруктов, который символизирует животворную силу воды.

Праздничное меню также включает:

Постный борщ из свеклы

Вареники с разными начинками как символ изобилия

Песни голубцы с пшеном и овощами

Блюда из бобовых для плодородия

Рыбные блюда

Блинчики как символ связи с предками

Гречневую кашу для здоровья и благополучия

Хлеб или пончики – символ единства

Запеченные яблоки с медом

Маринованные грибы для плодородия

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Важно помнить, что на вечер перед Рождеством действует строгий запрет на:

Любые мясные блюда

Молочные продукты

Яйца

Животные жиры

Экзотические продукты

Морепродукты

Алкогольные напитки

По традиции кутью оставляют на столе на ночь для душ предков, а каждый член семьи должен попробовать все двенадцать блюд, что символизирует единение и уважение традиций.

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