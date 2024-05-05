Назовете беду и несчастье: почему нельзя ломать сирень
Сезон сирени в Украине начался, и многие из нас хотят украсить свои дома букетами из этих ароматных цветов. Однако, прежде чем срывать ветви сирени, важно знать, можно ли это делать, какие могут быть последствия для растения и существует ли за это ответственность.
Можно ли рвать сирень? Ответ на этот вопрос дали в издании "Апостроф". Биологи не рекомендуют ломать ветки сирени, ведь это вредит растению.
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Выламывание ветвей может:
- Заразить растение болезнями и вредителями.
- Уменьшить цветение сирени в следующем году.
- Сделать куст некрасивым.
Если вы хотите иметь сирень в весе, рекомендуется:
- Обрезать ветки острым секатором.
- Делать это вечером или ранним утром, когда в ветвях больше влаги.
- Не обрезайте слишком много веток с одного куста.
Какие могут быть штрафы?
Согласно украинскому законодательству, рвать сирень в несанкционированных местах запрещено.
За это может быть наложен штраф от 340 до 1360 гривен.
Где можно рвать сирень?
Вы можете рвать сирень в собственном саду или на участке, где это разрешено.
Например, в некоторых парках и скверах есть специальные места, где можно рвать сирень по определенной плате.
Народные предрассудки о сирене
С сиренью связано много народных примет и предрассудков.
Некоторые люди верят, что:
- Нельзя рвать белую сирень, ведь она приносит неудачу.
- Сорванная сирень может вызвать болезни, ссоры и другие проблемы.
Однако эти утверждения не имеют научной основы.
Важно уважать природу и не вредить растениям без надобности.
Если вы хотите иметь сирень в весе, лучше купить ее в магазине или обрезать ветки из собственного куста, соблюдая правила.
Напомним, мы рассказывали, что некоторые предметы могут привлекать удачу и благополучие.
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