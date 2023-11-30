Назовете беду: какие вещи категорически нельзя выбрасывать

Выбрасывая старые вещи или предметы, которые давно не используются, многие считают, что это освобождает полезное пространство в их доме. И есть некоторые вещи, которые важно сохранять, отмечает Pixel inform.

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Деньги

Старые монеты и купюры не только имеют историческую ценность, но и являются символом процветания и богатства. По народному верованию, выброс таких объектов может привести к потере финансового успеха.

Растения

Наши предки верили, что растения приносят процветание. Выброс растений может привести к мелким неприятностям, поэтому важно ухаживать за ними или передавать кому-то, если необходимо от них избавиться.

Подарки

Подарки и сувениры, особенно имеющие эмоциональную или духовную ценность, несут особую энергию. По поверьям, их выбрасывание может привести к неблагоприятным обстоятельствам.

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Зеркало

Зеркала считаются символами энергии и благосостояния дома. Выброс зеркал может отрицательно повлиять на энергетику человека, поэтому важно их правильно утилизировать.

Украшения

Украшения, даже если не имеют большой ценности, по народным приметам необходимо хранить, поскольку выбрасывание их может привести к финансовым проблемам.

Напомним, мы уже писали, какие предметы нельзя класть на стол.

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