Назовете беду: почему нельзя расчесываться чужим гребешком

Издавна существовало поверье, что расчесываться можно было исключительно собственным гребнем, а использование чужого считалось дурной приметой и могло привести к невзгодам. Это табу объяснялось тем, что волосы являются мощным проводником энергии. В магических ритуалах, в том числе самых мощных, таких как волшебство или приворот, нередко используют волосы того человека, на который направлен ритуал. Поэтому расческа стала своеобразным магическим артефактом, способным переносить карму личности, ее недуги, негативные мысли и настроения.

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Однако из этого правила были исключения. Например, если вы стремились жениться, советовали не отказываться от возможности расчесать волосы гребнем подруги, недавно ставшей женой или невестой. Это вроде бы привлекало в вашу жизнь энергию любви и романтики.

Существовали и другие предрассудки по волосам:

Нельзя было выбрасывать оставшиеся на гребешке волосы, ведь если бы птица использовала их для гнезда, у вас болела бы голова, пока гнездо не исчезнет. Считалось, что волосы следует сжигать или смывать.

По японским верованиям, поломка расчески может навлечь несчастье. Раньше гребешки были дорогими и сложными в изготовлении, поэтому этот предрассудок напоминал людям о необходимости осторожного обращения с ними.

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Даже если игнорировать приметы, делиться расческой все равно плохая идея по чисто практическим соображениям. На них могут жить различные бактерии и вирусы, которые могут передаваться от человека к человеку во время совместного использования. Не имеет значения, принадлежит ли эта расческа близким друзьям, родственникам или совсем незнакомым людям - она может быть переносчиком опасных микроорганизмов.

Таким образом, давние предрассудки о гребешках имели целью предостеречь от обмена личными вещами и предотвратить распространение болезней. А современные знания подтверждают целесообразность соблюдения этих правил по гигиеническим соображениям.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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