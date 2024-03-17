Призовете беду: почему нельзя стричь себе волосы

Издавна локоны считались не просто составной частью человеческого тела, но и источником жизненных сил, здоровья и удачи. Вокруг них сложилось немало примет и предрассудков, одно из которых касается самостоятельной стрижки. Об этом пишет ЧасДействий.

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Почему, по народным поверьям, не рекомендуется самостоятельно обрезать волосы?

- Уменьшение жизненной энергии: Существовало мнение, что волосы наделены сакральной силой, и каждая срезанная прядь уменьшает продолжительность жизни на один год.

- Повод для неудач и болезней: Считалось, что самостоятельная стрижка якобы отсекает нрав, счастье и крепкое здоровье.

- Риск проблем в личных отношениях: Поверья свидетельствуют, что самостоятельная стрижка может стать причиной одиночества, развода или измены.

- Потеря изобилия: За предрассудками, срезая волосы, человек якобы "окраивает" свое состояние и благополучие.

Стоит ли стричься самостоятельно?

Решение относительно самостоятельного подстригания волос полностью зависит от вашего отношения к приметам. Если вы не придаете суевериям никакого значения, то можете смело подстригать локоны без каких-либо опасений.

Напомним, мы уже писали, какие приметы прочат беду.

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