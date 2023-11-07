Привлечете на себя беду: почему не стоит оставлять у себя подарок от неприятного человека

Подарки могут поступать от разных лиц, не обязательно от тех, кого вы любите или цените. Иногда бывает, что даже неприятный вам человек дарит вам что-нибудь. Согласно народным приметам, следует быстро избавиться от дара от человека, который вам неприятн, ведь он может быть источником негативной энергетики.

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Об этом пишет Время Действий.

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Лучше всего отдать подарок кому-нибудь другому. Это разрядит его и соберете вас от возможных негативных воздействий. Важно сделать это так, чтобы другие не поняли, что вы отдаете вещь, которая вам неприятна.

Напомним, мы уже писали, которые примет о деньгах действительно работают.

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