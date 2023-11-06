Назовете неприятности: почему не стоит дарить и принимать в дар цветы в горшках
Комнатные растения обычно встречаются во многих домах и часто рассматриваются как хороший подарок для друзей, коллег или родных. Но существует несколько аспектов, которые следует учитывать, прежде чем дарить их.
Об этом пишет УНИАН.
Почему нельзя дарить цветы в горшках – обоснованные аргументы
- Растениям нужен уход, и потому те, кто не интересуется уходом за растениями и не может правильно поливать, пересаживать и подпитывать их, может не оценить такой подарок.
- Цветы могут увянуть, и это сильно огорчит человека, особенно если подарок для него имеет особое значение.
- Некоторые цветы могут вызывать аллергические реакции, это следует учитывать.
Почему нельзя дарить цветы в горшках - приметы
Есть люди, которые верят, что дарить цветы в горшках очень опасно, как для дарящего подарок, так и для того, кто его принимает. Они считают, что комнатные растения могут насыщаться чужой энергией и передавать ее людям.
Другими словами, злой человек может "передать" вам негатив из-за такого подарка. Кроме того, существует примета, что если подаренное растение в горшке засохнет, это может привести к беде в доме.
Кому можно дарить цветы в горшках.
Если вы не верите в приметы и хотите подарить цветы в горшке, тщательно взвесьте все за и против. Такой подарок лучше всего примут те, кто ценит растения и знает, как правильно о них заботиться.
Всегда можно спросить человека, хочет ли он получить цветы в горшке. Некоторые люди открыто выражают свои пожелания по поводу подарков. В таком случае ситуация становится очень простой, и вы можете узнать, какой вид цветов и в каком горшке был бы лучшим вариантом.
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Какие комнатные цветы нельзя принимать в подарок и покупать
Не следует выбирать ядовитые виды растений, такие как молочай, диффенбахия, олеандр, поскольку они могут быть опасны и для детей, и для животных.
Также следует избегать быстрорастущих растений, которые могут занимать много места. К примеру, аспарагус и фикус могут быть не лучшим выбором для тех, кто не интересуется выращиванием растений.
Напомним, мы уже писали, какие приметы прочат беду.
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