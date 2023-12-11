Призовете проблемы: почему нельзя шить перед дорогой

Для наших предков путешествия требовали много времени и были опасными, но даже в наше время дальняя дорога может скрывать неприятности. Таким образом, старые приметы, связанные с путешествиями, остаются актуальными. Например, привычка вышивать или пришивать пуговицу перед выездом может повлиять на дорогу, сообщает Ukr.Media.

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Еще наши предки верили, что шитье перед путешествием к неудачам, а узлы, которые вы завяжете, могут символизировать трудности на пути.

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Кроме того, существует примета, что шитье длинной нитью перед выездом может удалить от суженого, а путание нити может вывести на ложный путь.

Другая примета утверждает, что шитье длинной нитью перед выходом может отдалить вас от своего дома, а судьба отвернется.

Иногда в ситуациях, когда необходимо шить перед выходом, рекомендуется делать это молча или даже прикусить язык. Если другой человек зашивает вам вещь, он должен взять в рот кусочек нити для нейтрализации возможных плохих последствий.

Напомним, мы уже писали, какие приметы прочат беду.

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