Призовете беду: какие фото нельзя ставить на заставку компьютера

Изображение на рабочем столе – это не только украшение, но своеобразная визитка человека. Они могут оказывать влияние на настроение, производительность и даже судьбу. Поэтому важно выбирать изображения, которые будут положительными.

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Об этом пишет Ukr.media.

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Вот пять типов изображений, которые лучше не устанавливать на рабочий стол:

Зловещие или мрачные изображения. Темные, мрачные сцены могут создавать негативное настроение и атмосферу. Они могут вызвать чувство тревоги, депрессии и апатии. Кроме того, такие изображения могут притягивать негативную энергию к жизни человека.

Изображения, связанные с разводом или разрывом отношений. Фотографии или картины, изображающие развод, разлуку или смерть, могут негативно влиять на личную жизнь человека. Они могут привести к конфликтам, ссорам и даже разрыву отношений.

Изображения с острыми углами. Изображения с острыми углами, такими как треугольники, ромбы или звезды, могут создавать ощущение дисбаланса и тревоги. Они могут вызывать у человека чувство опасности, настороженности и неуверенности.

Фото с грустными лицами. Фотографии или картины, на которых изображены грустные, несчастные или злые люди, могут негативно влиять на настроение человека. Они могут вызывать у человека чувство печали, подавленности и апатии.

Обои с разрушенными или пустыми местами. Изображения с разрушенными зданиями, пустыми улицами или пустырями могут создавать ощущение пустоты, безысходности и неудачи. Они могут привести к снижению мотивации, производительности и самоуважения.

Вместо этих изображений лучше выбрать нечто более положительное. К примеру, можно установить фотографии или картины, изображающие природу, животных, красивые места или счастливых людей. Такие изображения будут создавать положительную атмосферу, увеличивать настроение и производительность.

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