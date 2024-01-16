Назван популярный продукт, который никогда нельзя хранить в дверце холодильника

Эксперты по безопасности пищевых продуктов рекомендуют хранить молоко на внутренних полках холодильника, а не в дверце.

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По словам Терезы Кин, специалиста по безопасности пищевых продуктов, дверца холодильника часто не поддерживает достаточно низкую температуру для хранения молока, пишет CountryLiving.

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"Если ваш холодильник недостаточно холодный, дверца может быть намного теплее, чем внутренние полки", — говорит она. Это может привести к тому, что молоко испортится быстрее.

Кон также рекомендует покупать только то количество молока, которое вы сможете использовать относительно быстро. "Если вы приобретаете слишком много молока, оно может испортиться, прежде чем вы его успеете использовать", — добавила она.

Кроме того, Кин советует хранить сырые продукты, такие как сырое мясо и рыба, на дне холодильника в закрытых контейнерах во избежание перекрестного заражения.

"Сырые овощи, на которых может остаться земля, также следует мыть, высушивать и хранить в закрытом контейнере", — говорит она.

Наконец Кин призывает избегать переполнения холодильника. "Переполненный холодильник означает, что холодный воздух не может циркулировать должным образом", - говорит она. Это может привести к тому, что некоторые продукты не будут получать достаточное количество холода для сохранения свежести.

Следуя этим советам, вы можете помочь сохранить молоко свежим дольше и избежать перекрестного заражения.

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