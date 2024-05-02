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Общество

Названа дата, когда работающие пенсионеры смогут получить доплаты за стаж

Игорь Романько

Когда работающие пенсионеры смогут получить прибавку за стаж
Когда работающие пенсионеры смогут получить прибавку за стаж

С 1 апреля 2024 г. начался автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, которые на 1 марта 2024 г. имели не менее 24 месяцев страхового стажа.

Окончательный перерасчет с учетом доплат за стаж будет произведен в июне 2024 года. Это связано с тем, что окончательные данные об уплате единого взноса за первый квартал 2024 г. Пенсионный фонд Украины получит до 10 мая. Об этом пишет ПФУ.

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Вот что ждать на каждом этапе:

Май 2024:

  • Автоматический перерасчет пенсий:
    • Для тех, кто на 1 марта 2024 года имел не менее 24 месяцев страхового стажа.
    • Для тех, чей последний перерасчет пенсии произошел больше двух лет назад.
  • Дополнительные выплаты по возрасту:
    • 300 грн для пенсионеров от 70 до 74 лет.
    • 456 грн для пенсионеров от 75 до 79 лет.
    • 570 грн для пенсионеров в возрасте 80 лет и старше.

Июнь 2024:

  • Окончательный перерасчет пенсий с доплатой за стаж:
    • Для всех работающих пенсионеров, имеющих необходимый страховой стаж.
    • Минимальная доплата за стаж составляет 47,22 грн (за каждый новоприобретенный год стажа – 23,61 грн).

Напомним, украинцы могут получить прибавку к пенсии.

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