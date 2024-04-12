Названа ежедневная привычка, которая поможет вам быстро засыпать

Проблемы со сном является распространенным явлением, особенно в Украине. Из-за постоянных воздушных тревог в результате запусков российских ракет и дронов, людям трудно засыпать. И даже когда наступает относительная тишина, проблема со сном все равно остается актуальной.

Согласно исследованию, проведенному Университетом Техаса в Остине, ключ к хорошему сну может крыться в физической активности, об этом сообщает The Mirror. Легкие физические упражнения могут способствовать расслаблению и погружению в глубокий сон. Часто подобные проблемы связаны с тревожными и депрессивными расстройствами и эмоциональной нестабильностью. Однако регулярные физические упражнения могут улучшить настроение и общее самочувствие.

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Занятия спортом на регулярной основе способствуют оптимизации циркадных ритмов, которые являются своеобразными "часами" нашего тела, ответственными за чередование периодов сна и бодрости. Это способствует снижению уровня кортизола, гормона, связанного со стрессом, и повышению уровня эндорфинов, известных как гормоны счастья, что, в свою очередь, улучшает качество сна.

Эксперты подчеркивают, что для достижения положительного эффекта не существует универсального количества шагов или определенного времени физической активности. Даже короткая прогулка продолжительностью 10-15 минут перед сном может иметь значительное влияние, если она станет частью вашей повседневной жизни. Регулярность таких прогулок быстро скажется на легкости засыпания.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, во сколько надо засыпать, чтобы просыпаться бодрым.

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