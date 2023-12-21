Названа истинная причина исчезновения гигантских животных палеолита

Ученые из Орхусского университета (Дания) заявили, что резкое сокращение мегафауны на Земле 50 тыс. лет назад было вызвано человеческой деятельностью, а не изменением климата.

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Исследователи проанализировали ДНК 139 живых видов крупных млекопитающих и обнаружили, что численность почти всех видов резко упала около 50 тыс. лет назад. До этого популяции были стабильны в течение 700 тыс. лет, несмотря на чередующиеся ледниковые эпохи и ледники, говорится в опубликованной в Nature Communications статье ученых.

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Ученые считают, что люди, расселяясь по Земле, охотились на крупных животных, таких как слоны, медведи, кенгуру и антилопы, что привело к их вымиранию.

"Классические аргументы в пользу климата как пояснительной модели основаны на том, что шерстистый мамонт и ряд других видов, связанных с так называемой мамонтовой степью, вымерли, когда растаял лед и исчез их тип окружающей среды. По словам ученых, на самом деле большинство вымерших видов мегафауны того периода вообще не жили в гигантской степи. Они жили в тропических лесах или саваннах и их исчезновение нельзя объяснить глобальным климатическим сдвигом", — объясняет один из авторов исследования, профессор Йенс-Кристиан Свеннинг.

Это исследование подрывает общепринятую теорию, что изменение климата являлось основной причиной исчезновения мегафауны. Оно также имеет важные последствия для понимания современных угроз биоразнообразию.

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"Наше исследование показывает, что люди могут оказать значительное влияние на окружающую среду даже в относительно короткие сроки. Это предупреждение, что нам следует быть осторожными с тем, как мы используем наши ресурсы", — заявил соавтор исследования, доцент Юрай Бергман.

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