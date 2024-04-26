Названо неожиданное средство, которое поможет определить, настоящее ли серебро

Чтобы выяснить, изготовлено ли ваше ювелирное изделие из чистого серебра или оно лишь посеребренное, можно воспользоваться простым способом. Он без проблем подойдет для домашнего использования.

Для этого нужен только маленький кусочек льда. Об этом сообщает Ukr.Media.

Читайте также: Можно ли одновременно носить золото и серебро

Серебро отличается среди металлов благодаря одному характерному признаку – оно быстро распознается благодаря высокой теплопроводности. Когда серебро контактирует со льдом, оно немедленно передает тепло, что вызывает растапливание последнего.

Для определения подлинности серебра используйте простой способ - положите изделие на кубик льда. Если украшение выполнено из серебра, вы увидите, как оно быстро начинает вдавливаться в лед, вызывая его таяние вследствие теплопередачи от серебряного предмета.

Абсолютно каждый хочет, чтобы серебряные украшения как можно дольше оставались блестящими и чистыми. Ранее UAportal рассказывал, как можно очистить изделия без ущерба и дома.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !