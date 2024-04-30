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Названы 10 лучших гибридных авто на рынке Украины

Игорь Романько

Топ 10 лучших гибридов в Украине
Топ 10 лучших гибридов в Украине

Рынок гибридных автомобилей стремительно развивается, предлагая множество моделей на любой вкус и бюджет.

Вот обзор некоторых из лучших гибридных автомобилей, доступных в Европе в 2024 году. Об этом пишет mmr.net.ua.

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1. Honda Civic Hybrid:

  • Одиннадцатое поколение Civic предлагает экономичную гибридную силовую установку с 2.0-литровым бензиновым двигателем.
  • Просторный и элегантный салон с качественными материалами.
  • Ловкий и динамичный на дороге.

2. Kia Niro Hybrid:

  • Доступный в двух вариантах: гибрид с самозаряжанием и плаг-ин гибрид.
  • 1.6-литровый бензиновый двигатель и электромотор обеспечивают плавный ход.
  • Просторный салон и практичный багажник 450 литров.
  • Современный дизайн и приятный интерьер.

3. Hyundai Tucson Hybrid:

  • Экономический гибрид с 1.6-литровым бензиновым двигателем и электромотором.
  • Просторный салон и багажник 616 литров.
  • Много стандартной оснастки, включая 10.25-дюймовый сенсорный экран и Apple CarPlay/Android Auto.
  • 5-летняя гарантия с неограниченным пробегом.

4. Renault Clio E-Tech Hybrid:

  • Компактный хэтчбек с экономичной гибридной силовой установкой.
  • Инновационная трансмиссия с бесступенчатой коробкой передач, подобной F1.
  • Стильный интерьер и качественные материалы.
  • 4.4 л/100 км в смешанном цикле.

5. Dacia Jogger Hybrid:

  • Первый гибрид от Dacia – доступный и практичный семиместный автомобиль.
  • 1.6-литровый бензиновый двигатель+электромотор обеспечивают 140 л.с. и расход 4.7 л/100 км.
  • Просторный салон и багажник 700 л.
  • 8-дюймовый дисплей мультимедиа, парктроника, автоматический кондиционер.

6. Toyota Corolla Hybrid:

  • Популярен седан с гибридной силовой установкой от Prius.
  • Доступный с 1.8-литровым или 2.0-литровым бензиновым двигателем.
  • Комфортный и хорошо сбалансированный.
  • Много стандартной оснастки, включая светодиодные фары и камеру заднего вида.

7. Honda Jazz Hybrid:

  • Экономический и тихий хэтчбек с 1.5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами.
  • Просторный салон и "Волшебные сиденья" с множественными трансформациями.
  • 3.6 л/100 км в смешанном цикле.

8. Toyota Yaris Cross Hybrid:

  • Повышенный хэтчбэк на базе Yaris с гибридной силовой установкой.
  • 1.5-литровый бензиновый двигатель+электромотор выдают 114 л.с.
  • Просторный салон и багажник 436 литров.
  • Экономический и маневренный.

9. Lexus NX Hybrid:

  • Роскошный кроссовер с гибридной силовой установкой или плаг-ин гибридом.
  • 2.5-литровый бензиновый двигатель + два электромотора.
  • Просторный и элегантный салон.
  • 521 литров багажного пространства.

10. Toyota Yaris Hybrid:

  • Стильный и экономичный хэтчбек с гибридной силовой установкой.
  • 1.5-литровый бензиновый двигатель+электромотор.
  • Доступна спортивная модификация GR Sport.
  • Великолепная топливная экономичность.

Напомним, ранее эксперты назвали японские авто, которые лучше не покупать.

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