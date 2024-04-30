Названы 10 лучших гибридных авто на рынке Украины
Рынок гибридных автомобилей стремительно развивается, предлагая множество моделей на любой вкус и бюджет.
Вот обзор некоторых из лучших гибридных автомобилей, доступных в Европе в 2024 году. Об этом пишет mmr.net.ua.
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1. Honda Civic Hybrid:
- Одиннадцатое поколение Civic предлагает экономичную гибридную силовую установку с 2.0-литровым бензиновым двигателем.
- Просторный и элегантный салон с качественными материалами.
- Ловкий и динамичный на дороге.
2. Kia Niro Hybrid:
- Доступный в двух вариантах: гибрид с самозаряжанием и плаг-ин гибрид.
- 1.6-литровый бензиновый двигатель и электромотор обеспечивают плавный ход.
- Просторный салон и практичный багажник 450 литров.
- Современный дизайн и приятный интерьер.
3. Hyundai Tucson Hybrid:
- Экономический гибрид с 1.6-литровым бензиновым двигателем и электромотором.
- Просторный салон и багажник 616 литров.
- Много стандартной оснастки, включая 10.25-дюймовый сенсорный экран и Apple CarPlay/Android Auto.
- 5-летняя гарантия с неограниченным пробегом.
4. Renault Clio E-Tech Hybrid:
- Компактный хэтчбек с экономичной гибридной силовой установкой.
- Инновационная трансмиссия с бесступенчатой коробкой передач, подобной F1.
- Стильный интерьер и качественные материалы.
- 4.4 л/100 км в смешанном цикле.
5. Dacia Jogger Hybrid:
- Первый гибрид от Dacia – доступный и практичный семиместный автомобиль.
- 1.6-литровый бензиновый двигатель+электромотор обеспечивают 140 л.с. и расход 4.7 л/100 км.
- Просторный салон и багажник 700 л.
- 8-дюймовый дисплей мультимедиа, парктроника, автоматический кондиционер.
6. Toyota Corolla Hybrid:
- Популярен седан с гибридной силовой установкой от Prius.
- Доступный с 1.8-литровым или 2.0-литровым бензиновым двигателем.
- Комфортный и хорошо сбалансированный.
- Много стандартной оснастки, включая светодиодные фары и камеру заднего вида.
7. Honda Jazz Hybrid:
- Экономический и тихий хэтчбек с 1.5-литровым бензиновым двигателем и двумя электромоторами.
- Просторный салон и "Волшебные сиденья" с множественными трансформациями.
- 3.6 л/100 км в смешанном цикле.
8. Toyota Yaris Cross Hybrid:
- Повышенный хэтчбэк на базе Yaris с гибридной силовой установкой.
- 1.5-литровый бензиновый двигатель+электромотор выдают 114 л.с.
- Просторный салон и багажник 436 литров.
- Экономический и маневренный.
9. Lexus NX Hybrid:
- Роскошный кроссовер с гибридной силовой установкой или плаг-ин гибридом.
- 2.5-литровый бензиновый двигатель + два электромотора.
- Просторный и элегантный салон.
- 521 литров багажного пространства.
10. Toyota Yaris Hybrid:
- Стильный и экономичный хэтчбек с гибридной силовой установкой.
- 1.5-литровый бензиновый двигатель+электромотор.
- Доступна спортивная модификация GR Sport.
- Великолепная топливная экономичность.
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