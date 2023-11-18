Названы 4 породы собак, которые живут дольше всего

Собаки являются одними из любимых домашних животных во всем мире. При выборе любимца человек размышляет о том, как долго этот верный товарищ сможет находиться рядом. Обычно средняя продолжительность жизни собак оценивается в 10-13 лет, но в зависимости от породы этот показатель может значительно разниться, сообщает Ukr.Media.

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Большие собаки, как правило, живут в 1,5-2 раза меньше, чем их меньшие декоративные сородичи. Здесь генетика играет роль: если родители имели длительную жизнь, вероятно, ваш пес тоже будет жить дольше. Также стоит отметить, что самки, обычно, живут на 1-2 года подольше, чем самцы той же породы.

Сравнивая чистокровных собак и дворовых, можно заметить, что последние, как правило, имеют более продолжительную жизнь. Это связано с естественным отбором, по которому им приходится проходить больше испытаний. Сохранить жизнь щенкам драгоценных пород гораздо труднее.

Чихуахуа

Например, самая маленькая порода – чихуахуа – при должном уходе может прожить до 20 лет, и средняя продолжительность их жизни составляет 15 лет. Эти собаки обладают сильной иммунной системой и крепким здоровьем, благодаря небольшому размеру они имеют минимальную нагрузку на опорно-двигательный аппарат и сердечно-сосудистую систему. У мини и микро чихуахуа продолжительность жизни короче – 5-6 лет из-за генетических заболеваний.

Бордер-колли

Эта порода обладает хорошим здоровьем, но возникают характерные заболевания, такие как идиопатическая эпилепсия, дисплазия тазобедренного сустава и болезни глаз. Регулярный ветеринарный уход может контролировать эти проблемы.

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Джек-рассел-терьер

Что касается джек-рассел-терьеров, у этой породы также есть шансы на долгую жизнь, в среднем от 13 до 16 лет. Они энергичны и активны, сохраняя эти черты до глубокой старости. Важно обеспечивать им активный образ жизни, особенно в преклонном возрасте.

Пудель

Миниатюрные пудли, при должном уходе, могут стать настоящими долгожителями и прожить не менее 15-18 лет. Они остаются жизнелюбивыми и интересными в своей жизни от юности до старости.

Напомним, мы уже писали, какие породы собак склонны к эпилепсии.

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