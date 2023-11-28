Названы 4 продукта, которые заменят яйца в выпечке

Благодаря своим пенообразующим и связующим свойствам яйцо становится ключевым ингредиентом во многих блюдах, от выпечки до соусов. Однако если под рукой яиц не оказалось, их можно легко заменить.

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Об этом пишет Shuba.

Льняное семя

Тонкие плитки льняных семян отлично работают как связующий элемент. Отметим, они обладают легким ореховым вкусом, поэтому идеально подходят для сладкой выпечки и разнообразных блинов.

Тофу

Шелковистый тофу практически не имеет вкуса и помогает придать плотность выпечке. Поэтому его лучше использовать в пирожных и некоторых хлебобулочных изделиях.

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Пищевая сода и уксус

Смесь соды и уксуса – достойный заменитель яиц, идеальный для получения пышной выпечки. Соотношение: 1 яйцо = 1 чайная ложка пищевой соды, смешанной с 1 столовой ложкой белого уксуса.

Бананы

Бананы имеют вязкую текстуру и отлично заменяют яйца в сладкой выпечке. Важно отметить, что бананы добавляют влагу и природный сладкий вкус, поэтому следует учитывать это при корректировке уровня жидких ингредиентов и сахара в рецепте.

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