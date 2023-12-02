Названы 6 полезных свойств имбиря, о которых вы не знали

Имбирь – это не только популярный ингредиент в кухнях, но и важный элемент в народной медицине. Имбирь можно использовать в различных формах, включая пряности, добавки, чаи и настойки.

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Несмотря на общую безопасность, следует следить по мере, поскольку чрезмерное употребление может вызвать легкие побочные эффекты, такие как изжога. Об этом сообщает studyfinds.org. Однако, насколько обоснованы утверждения о пользе имбиря для здоровья?

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Целебные свойства имбиря

Хотя полезные свойства имбиря еще продолжают изучать, учёные уже выделяют следующие:

1. Угнетение тошноты

Имбирь имеет длинную репутацию как средство, подавляющее тошноту, особенно во время беременности. Недавние исследования показывают, что имбирь может значительно облегчить токсикоз, что делает его безопасной природной альтернативой для будущих матерей.

2. Уменьшение воспаления

Имбирь содержит соединения, такие как 6-гингерол, известные своими противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Это может быть полезно для уменьшения хронического воспаления, которое часто является предшественником различных проблем со здоровьем.

3. Облегчение боли в мышцах

Противовоспалительные свойства имбиря могут облегчить боли в мышцах и суставах. Исследования показывают, что экстракт имбиря может снизить боль в коленях и улучшить симптомы артрита с минимальными побочными эффектами.

4. Поддержка потери веса

Роль имбиря в контроле тяжести еще исследуется, но некоторые выводы ученых указывают на то, что он может способствовать снижению массы тела и улучшению резистентности к инсулину, что способствует ощущению сытости.

5. Облегчение мигрени

Ранние исследования показывают, что имбирь может повысить эффективность стандартных средств от мигрени.

6. Улучшение пищеварения

Имбирь исторически используется для улучшения пищеварения и ускорения опорожнения желудка.

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