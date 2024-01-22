Названы 6 популярных привычек, которые теряют ваш иммунитет
Иммунитет – это система защиты организма от инфекций. Он состоит из клеток, тканей и органов, которые работают вместе для защиты организма от вредных микроорганизмов, таких как бактерии, вирусы и грибки.
Есть много факторов, которые могут ослаблять иммунитет, включая вредные привычки. На сайте uapress рассказали о 6 вредных привычках, которые могут повредить иммунитет.
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Сон необходим для поддержания здоровья иммунной системы. Во время сна организм выделяет гормоны, помогающие иммунной системе бороться с инфекциями. Взрослые должны спать не менее 7-8 часов в сутки.
Физическая активность помогает укрепить иммунную систему. Она повышает уровень лейкоцитов, являющихся клетками иммунной системы, борющихся с инфекциями. Взрослые должны заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю.
Социальные контакты важны для здоровья иммунной системы. Социальные взаимодействия помогают повысить уровень окситоцина, гормона, обладающего иммуномодулирующими свойствами.
Стресс может повредить иммунную систему. Он может привести к уменьшению количества лейкоцитов и ухудшению способности бороться с инфекциями.
Вредные привычки, такие как курение, употребление алкоголя и наркотиков, могут повредить иммунную систему. Неправильное питание, включающее чрезмерное употребление рафинированных продуктов, трансжиров и сахара, также может повредить иммунитет.
Злоупотребление лекарственными препаратами может повредить иммунную систему. Некоторые лекарства, такие как кортикостероиды, могут подавлять иммунную систему.
Если вы хотите укрепить свой иммунитет, избегайте вредных привычек и соблюдайте здоровый образ жизни. Это поможет вам оставаться здоровыми и защищаться от инфекций.
Дополнительные советы по укреплению иммунитета:
- Ешьте здоровую пищу, богатую фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и нежирными белками.
- Употребляйте достаточно жидкости, особенно воды.
- Следите за своим весом. Избыточный вес или ожирение могут повредить иммунную систему.
- Регулярно мойте руки, чтобы предотвратить распространение инфекций.
- Ограничьте контакт с больными людьми.
- Если вы заболели, отдыхайте и пейте много жидкости.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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