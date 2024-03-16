Названы 7 продуктов, которые могут восполнить дефицит магния в организме: есть в каждом доме

Магний является жизненно важным минералом, играющим ключевую роль в различных процессах организма, включая выработку энергии, регуляцию работы мышц и нервов. К сожалению, многие люди сталкиваются с дефицитом этого элемента из-за недостаточного его поступления с пищей.

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Для пополнения запасов магния рекомендуется обогатить свой рацион продуктами, имеющими высокое содержание. Об этом пишет Время Действий.

Продукты, содержащие магний:

Семена конопли: настоящий лидер по содержанию магния – 700 мг на 100 г. Добавляйте их в салаты, смузи или йогурт. Тыквенные семена: содержат 535 мг магния на 100 г. Кроме вкусного перекуса, это также источник цинка, железа и других полезных веществ. Льняное семя: 392 мг магния на 100 г. Идеальный ингредиент для выпечки или каш, который насытится энергией и улучшит пищеварение. Мак: 442 мг магния на 100 г. Используйте его для приготовления десертов, выпечки или мюсли. Арахис содержит 270 мг магния на 100 г. Этот орех станет отличным перекусом, который утолит голод и зарядит энергией. Бразильский орех: 375 мг магния на 100 г. Также богат селеном, необходимым для здоровья щитовидной железы. Гречка: 200 мг магния на 100 г. Кроме магния, гречка является ценным источником белка и клетчатки.

Среди других продуктов, богатых магнием, следует упомянуть какао (425 мг на 100 г), фасоль (180 мг на 100 г), шоколад (133 мг на 100 г), коричневый рис (42 мг на 100 г), лосось (26 мг на 100 г), творог фета (25 мг на 100 г), зеленые овощи (шпинат, капуста) и бананы (37 мг на 100 г).

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Дефицит магния может проявляться такими симптомами, как усталость, мышечные судороги, раздражительность, запоры, бессонница и мигрени. Суточная норма магния для взрослых составляет 400–420 мг для мужчин и 310–320 мг для женщин. Лучше извлекать этот минерал из пищи, но при необходимости можно употреблять магниевые добавки после консультации с врачом.

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