Названы 8 комнатных растений, которые могут жить без полива месяц

Существует много комнатных растений, не требующих частого полива. Они хорошо переносят засуху, поэтому их можно оставлять без внимания на несколько недель или даже месяцев.

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Однако, если вы собираетесь надолго уехать из дома, следует позаботиться о своих комнатных растениях, пишет zaxid.net. Предварительно полейте их, поставьте в тень и уберите из прямых солнечных лучей. Также вы можете накрыть горшки с растениями полиэтиленовой пленкой, чтобы уменьшить испарение влаги.

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Бокарнея – это древовидное растение с тонкими, изогнутыми листьями. Она имеет луковицу у основания ствола, накапливающего влагу. Поэтому бокарней можно оставлять без полива на несколько недель, а то и месяцев.

Фикус каучуконосный – это популярное комнатное растение с большими, блестящими листьями. Она хорошо переносит засуху, особенно зимой. Поэтому фикус можно оставлять без полива на несколько недель, а то и месяцев.

– это популярное комнатное растение с большими, блестящими листьями. Она хорошо переносит засуху, особенно зимой. Поэтому фикус можно оставлять без полива на несколько недель, а то и месяцев. Сансевьерия – это еще одно неприхотливое комнатное растение, которое хорошо переносит засуху. Она может оставаться без полива в течение нескольких недель, а то и месяцев.

– это еще одно неприхотливое комнатное растение, которое хорошо переносит засуху. Она может оставаться без полива в течение нескольких недель, а то и месяцев. Хлорофитум хохлатый – это растение, известное своими очистительными свойствами. Она также хорошо переносит засуху. Хлорофитум можно оставлять без полива в течение нескольких недель, а то и месяцев.

Суккуленты – это растения, обитающие в пустынях. У них есть специальные клетки для запаса воды, которые помогают им выживать в сухой почве. Суккуленты можно оставлять без полива на несколько недель, а то и месяцев.

– это растения, обитающие в пустынях. У них есть специальные клетки для запаса воды, которые помогают им выживать в сухой почве. Суккуленты можно оставлять без полива на несколько недель, а то и месяцев. Замиокулькас – это неприхотливое растение, которое может выживать в разных условиях. Она хорошо переносит засуху, поэтому замиокулькас можно оставлять без полива на несколько недель, а то и месяцев.

Аспидистра – это еще одно неприхотливое растение, которое хорошо переносит засуху. Она может оставаться без полива в течение нескольких недель, а то и месяцев.

– это еще одно неприхотливое растение, которое хорошо переносит засуху. Она может оставаться без полива в течение нескольких недель, а то и месяцев. Хойя карноза – это цветущее растение, которое также хорошо переносит засуху. В ее толстых, блестящих, восковых листьях скапливается влага, поэтому она способна пережить несколько месяцев засухи.

Как ухаживать за комнатными растениями, не требующими частого полива

При уходе за комнатными растениями, не требующими частого полива, важно соблюдать следующие рекомендации:

Поливайте растения только тогда, когда почва полностью высохнет.

Используйте почву, которая хорошо пропускает воду.

Поставьте растения в хорошо освещенное место, но избегайте прямого солнечного света.

Регулярно опрыскивайте листья растений, чтобы повысить их влажность.

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