Названы лучшие породы собак для начинающих: советы экспертов

Если вы думаете о том, чтобы завести собаку, вы, вероятно, задумываетесь над тем, какую породу выбрать. Существует множество разных пород собак, и каждая из них имеет свои уникальные характеристики.

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При выборе породы собаки важно учитывать свой образ жизни и личность. Если вы живете в маленькой квартире, вам понадобится собака, не требующая много места для бега. Если вы активны и любите проводить время на свежем воздухе, вам понадобится собака, которая будет любить играть и ходить на прогулки. Если у вас есть дети, вам понадобится собака, которая будет хорошо ладить с детьми, пишет Американский кинологический клуб.

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Список пород, которые могут быть идеальными для вашего первого "собачьего отцовства".

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель — нежная, ласковая собака, которая хорошо общается со всеми людьми. Они нуждаются в регулярном уходе и среднем количестве физических упражнений, но в целом они неприхотливы в уходе.

Боксер – инстинктивный охранник, который любит быть со своими хозяевами. Они терпеливы и энергичны с детьми, но также защищают, что делает их популярным выбором для семей. Они не нуждаются в уходе, но нуждаются в ежедневных упражнениях.

Английский спрингер спаниель — жизнерадостная, ласковая собака, любящая свои семьи. Они прекрасные домашние любимцы, но также нуждаются в ежедневных упражнениях и регулярном расчесывании и подстригании, чтобы шерсть была аккуратной и свободной от ковриков.

Папийон — маленькая, дружелюбная собака, которая не застенчива и не агрессивна. Они любят играть на свежем воздухе, но можно легко развлекать и тренировать дома.

Пудель — очень умная порода, которая отлично подходит во всех видах собачьего спорта. Они нуждаются в уходе, чтобы поддерживать их шерсть, но их почти гипоаллергенная шерсть может уменьшить аллергические реакции.

Ши-тцу — резвая, дружелюбная собака, которая станет отличным компаньоном и домашним любимцем. Они нуждаются в минимальных физических нагрузках, а их длинную, роскошную шерсть можно держать в "щеночной стрижке", чтобы облегчить уход.

Пшеничный терьер — веселая, стойкая, уверенная в себе и внимательная к окружающим собака. Они хорошо относятся к детям и могут адаптироваться к городской, сельской и загородной жизни. Их шерсть не требует много ухода, но их нужно регулярно расчесывать.

Виппет – любит бегать, но из них выходят отличные домашние собаки. Они дружелюбны к посетителям и хорошо относятся к воспитанным детям.

Лабрадор ретривер — чрезвычайно преданная и ласковая порода, которая прекрасно ладит с детьми, прекрасно обучается и дружелюбна с незнакомцами. Они лучше чувствуют себя в активном доме, где они могут и бегать, и обниматься.

Если вы не уверены, какая порода лучше подходит для вас, поговорите с опытным заводчиком или примите участие в программе усыновления. Они смогут помочь вам найти собаку, которая будет идеальным компаньоном для вас и вашей семьи.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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