Названы наиболее болезненные породы собак
Выбор собаки – это ответственное решение. Эта статья поможет вам узнать о 8 породах собак, которые подвержены серьезным заболеваниям.
Важно помнить, что не все собаки одной породы подвержены одним и тем же заболеваниям, пишет woman24. Перед тем, как завести собаку, важно провести тщательное исследование и найти заводчика, ответственно подходящего к разведению. Также важно регулярно посещать ветеринара для раннего выявления и лечения любых проблем со здоровьем.
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1. Бассет-хаунд:
- Подвержены проблемам с суставами, пищеварением, вздутием живота и нарушением свертывания крови.
- Рекомендуется регулярное посещение ветеринара.
2. Немецкая овчарка:
- Подвержены дисплазии тазобедренного сустава, катаракты, кардиомиопатии и кожной аллергии.
- Рекомендуется тщательно выбирать заводчика и проводить скрининг щенков.
3. Английский кокер-спаниель:
- Подвержены ортопедическим проблемам, эпилепсии, болезням сердца и печени.
- Нужны внимательные владельцы, которые смогут обеспечить надлежащий уход.
4. Английский бульдог:
- Подвержены проблемам с глазами, ожирению, аллергиям и кожным инфекциям.
- Нуждаются в тщательном уходе за шерстью и складками на теле.
5. Мопс:
- Подвержены проблемам с глазами, дыханием и дерматитом.
- Нуждаются в тщательном уходе за глазами и кожей.
6. Ротвейлер:
- Склонны к дисплазии суставов, остеохондрозу, артриту, эпилепсии и раку костей.
- Нуждаются в тщательном уходе и контроле за физическими нагрузками.
7. Лабрадор-ретривер:
- Подвержены раку, дисплазии суставов и мышечной дистрофии.
- Нуждаются в тщательном уходе и контроле за питанием.
8. Тот пудель:
- Подвержены образованию камней в мочевом пузыре, судорогам и проблемам из-за низкого уровня сахара в крови.
- Нуждаются в тщательном уходе и контроле за питанием.
Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.
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