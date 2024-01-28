Названы наиболее болезненные породы собак

Выбор собаки – это ответственное решение. Эта статья поможет вам узнать о 8 породах собак, которые подвержены серьезным заболеваниям.

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Важно помнить, что не все собаки одной породы подвержены одним и тем же заболеваниям, пишет woman24. Перед тем, как завести собаку, важно провести тщательное исследование и найти заводчика, ответственно подходящего к разведению. Также важно регулярно посещать ветеринара для раннего выявления и лечения любых проблем со здоровьем.

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1. Бассет-хаунд:

Подвержены проблемам с суставами, пищеварением, вздутием живота и нарушением свертывания крови.

Рекомендуется регулярное посещение ветеринара.

2. Немецкая овчарка:

Подвержены дисплазии тазобедренного сустава, катаракты, кардиомиопатии и кожной аллергии.

Рекомендуется тщательно выбирать заводчика и проводить скрининг щенков.

3. Английский кокер-спаниель:

Подвержены ортопедическим проблемам, эпилепсии, болезням сердца и печени.

Нужны внимательные владельцы, которые смогут обеспечить надлежащий уход.

4. Английский бульдог:

Подвержены проблемам с глазами, ожирению, аллергиям и кожным инфекциям.

Нуждаются в тщательном уходе за шерстью и складками на теле.

5. Мопс:

Подвержены проблемам с глазами, дыханием и дерматитом.

Нуждаются в тщательном уходе за глазами и кожей.

6. Ротвейлер:

Склонны к дисплазии суставов, остеохондрозу, артриту, эпилепсии и раку костей.

Нуждаются в тщательном уходе и контроле за физическими нагрузками.

7. Лабрадор-ретривер:

Подвержены раку, дисплазии суставов и мышечной дистрофии.

Нуждаются в тщательном уходе и контроле за питанием.

8. Тот пудель:

Подвержены образованию камней в мочевом пузыре, судорогам и проблемам из-за низкого уровня сахара в крови.

Нуждаются в тщательном уходе и контроле за питанием.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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