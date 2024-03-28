Названы несуществующие "украинские" слова, которые придумала советская власть, чтобы посмеяться над нашим языком
С начала двадцатого века, власть СССР систематически уничтожала украинский язык, создавая многочисленные мифы вокруг него. К сожалению, многие украинцы до сих пор принимают эти выдумки за правду.
Это также касается некоторых непонятных слов, которые якобы существуют в нашем языке. Однако, языковед Андрей Шимановский в своем Instagram развенчал эти выдумки, пишет ТСН.
Слов, таких как "пикогляд", "розщепірка", или "спалахуйка", не существует в нашем языке. Они были придуманы в первой половине ХХ века советской властью с целью дискредитации и пренебрежения к украинскому языку. По словам филолога, такая дезинформация продолжает распространяться через статьи, содержащие ложные утверждения об украинском языке, которые не выдерживают критического анализа. Из-за большого количества таких материалов, некоторые люди могут воспринимать подобные выдумки за правду.
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Шимановский составил перечень слов, которые нельзя использовать даже в форме шутки.
"Зажигалка" – "спалахуйка".
"Лифт" – "міжповерховий дротохід".
"Кощей бессмертный" – "чахлик невмирущий".
"Зеркало" – "пикогляд".
"Киндер-сюрприз" – "яйко-сподівайко".
"Соковыжималка" – "сіковичавичувалка".
"Гинекология" – "піхвознавство".
"Акушерка" – "пупорізка".
"Медсестра" – "штрикалка".
"Укол" – "заштрик".
"Телевизор" – "бачик".
"Штопор" – "коркотяг".
Как убедиться, действительно ли слово украинское
Если возникают вопросы по подлинности украинского слова, можно воспользоваться онлайн-версией "Академического толкового словаря украинского языка" для проверки.
Сайт "Словотвір" предоставит помощь в нахождении украинских аналогов слов, заимствованных из других языков.
Для понимания специфической терминологии или перевода устойчивых выражений можно обратиться к русско-украинским словарям.
Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".
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