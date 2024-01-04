Названы продукты, 'убивающие' ваше сердце: список самых опасных

Даже полезные для человека продукты могут оказать негативное влияние на сердце. Эксперты раскрыли список продуктов, которые не следует употреблять тем, кто испытывает проблемы с работой сердца.

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Издание WebMD опубликовало советы врачей по поводу еды, которая может повредить сердцу. Среди наиболее опасных продуктов – сахар, соль и жир. Отмечается, что большое количество соли, сахара, насыщенных жиров и рафинированных углеводов со временем увеличивает риск сердечного приступа или инсульта.

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"Но вместо того, чтобы зацикливаться на одной вредной еде, лучше сосредоточиться на своем рационе в целом. Вы все еще можете иметь эти вещи, если в основном потребляете полезные для сердца фрукты и овощи, цельные зерна, нежирный белок и нежирные молочные продукты", – говорят специалисты.

Также в списке опасного приема пищи присутствует бекон. Он полон соли, которая повышает артериальное давление и заставляет сердце работать интенсивнее. Большое количество натрия (основная часть соли) может привести к инсульту, болезням сердца и сердечной недостаточности.

Красное мясо (говядина, баранина и свинина) тоже может повысить шансы на заболевание сердца и привести к диабету. Эти продукты содержат много насыщенных жиров, которые могут повысить уровень холестерина.

Также для "сердечников" опасна сладкая газировка. Она способствует ожирению, появлению диабета второго типа, приводит к повышению артериального давления и к болезням сердца.

В список опасных попали и сладости (выпечка, пирожные и конфеты). Они также связаны с повышением уровня триглицеридов, что может привести к сердечным заболеваниям.

Под запретом – обработанное мясо, белый рис, хлеб и макароны. Также: пицца, алкоголь, сливочное масло, ароматизированный обезжиренный йогурт, картофель фри, жареный цыпленок, консервированный суп, заправка ранчо, мороженое и картофельные чипсы.

Что есть, чтобы укрепить сердце

Чтобы укрепить сердце, важно соблюдать здоровый рацион, содержащий много фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, нежирного мяса и рыбы. Эти продукты содержат необходимые питательные вещества, помогающие поддерживать здоровое сердце.

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