Названы растения, которые нужно обязательно успеть высадить на огороде к Пасхе

Весеннее тепло вдохновляет многих заняться садоводством и огородничеством. Поскольку до Пасхи осталось уже совсем мало времени, нужно успеть завершить определенные работы на вашем участке. Однако не все знают, что именно надо посадить к большому религиозному празднику.

Православные верующие и греко-католики будут отмечать Пасху 5 мая. Команда UAportal совместно с 24 каналом рассказывают, какие растения рекомендуется высадить в грунт в конце апреля и в начале мая.

Что нужно посадить к Пасхе

Опытные садоводы советуют в апреле посадить кусты, что позволит им успеть адаптироваться к новой среде до наступления осеннего периода. Отлично укореняются такие растения, как малина, черная и красная смородина, крыжовник и смородина. Лучше всего использовать для этого однолетние саженцы, не забывая о регулярном поливе и мульчировании почвы.

Читайте также: Рассада будет расти, как на дрожжах с помощью этих распространенных отходов

В этом месяце также идеальное время для посева гороха. Морковь лучше всего приживается, если ее посадить в конце апреля или в начале мая. Это также отличный период для посадки тыквы, патиссонов и кабачков. Также можно начинать посадку картофеля.

В последние дни апреля рекомендуется высаживать салаты, разнообразную зелень и редис. Рассаду можно смело переносить в открытый грунт. Также это отличное время для посева томатов, которые уже не нуждаются в защите пленкой в теплую погоду.

Что касается рассады капусты, то можно высаживать брюссельскую, пекинскую, белокочанную и цветную капусту. Для цветоводов, пора высаживать многолетние ирисы, пионы и хризантемы, а из однолетних цветов – бархатцы и ротики.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, что садоводы советуют использовать для лучшего роста растений кожуры от бананов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!