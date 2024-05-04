Названы самые дешевые в обслуживании автомобили: список от экспертов

Владение автомобилем может оказаться затратным удовольствием. Помимо горючего и страховых взносов, автовладельцам часто приходится платить за техническое обслуживание и ремонт своего транспортного средства.

Выбирая авто, критически важно обратить внимание на марку, которая не требует значительных финансовых вложений на свое содержание. По данным GOBankingRates, существуют производители, предлагающие надежные модели машин, ремонт которых не ударит по карману, в случае неожиданных поломок.

Toyota

Toyota известна как один из самых дешевых автомобильных брендов, когда дело доходит до расходов на обслуживание и ремонт. Их машины отличаются долговечностью и надежностью, а в случае необходимости в ремонте, владельцы могут легко найти широко распространенные и относительно дешевые запчасти на эту марку.

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Nissan

Nissan также предлагает выгодные условия обслуживания и ремонта, стоя рядом с Toyota по доступности деталей. Благодаря глобальной сети поставок, запасные части Nissan легко найти и приобрести по всему миру.

Honda

Honda держит марку с точки зрения стоимости обслуживания, обеспечивая владельцам автомобилей надежность и экономию. Со средней стоимостью обслуживания за 10 лет в 7827 долларов США, Honda занимает третье место среди самых дешевых марок автомобилей в обслуживании.

Mazda

Mazda также известна своей дешевизной в плане технического обслуживания, со средней ценой в 8035 долларов США за десятилетний период, что выводит ее на четвертое место в рейтинге. Еще одним преимуществом является то, что шансы на необходимость проведения значительных ремонтных работ в течение первых десяти лет составляют всего 18%, что является ощутимо меньшим процентом по сравнению со средним по отрасли.

Mitsubishi

Расходы на содержание автомобиля этой марки в течение десяти лет составляют примерно 7787 долларов США, что, хоть и на 2000 долларов больше, чем расходы на Toyota, все же делает Mitsubishi одним из наиболее доступных вариантов с точки зрения стоимости ремонта.

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