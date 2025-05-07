Названы самые популярные автомобили среди покупателей в мире

В 2025 году лидером мирового авторынка по объемам продаж стала Toyota Corolla – именно эта модель возглавила рейтинг самых популярных авто в мире. За этот период было реализовано более 244 тысяч автомобилей Toyota Corolla, несмотря на спад продаж на 13,5% по сравнению с прошлым годом.

Второе место в списке занял еще один представитель японского автогиганта – кроссовер Toyota RAV4, с результатом чуть более 242 тысяч проданных единиц. Об этом сообщает портал Focus2Move.

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Третью позицию удерживает культовый Ford F-Series — пикап, который производится уже более семи десятилетий и в этом году показал впечатляющий рост продаж на 24%.

В десятку самых популярных автомобилей в мире также вошли Tesla Model Y, Honda CR-V, Chevrolet Silverado, Hyundai Tucson, Tesla Model 3, Toyota Hilux и Toyota Camry. Хотя некоторые модели демонстрируют спад спроса, в частности электрокар Tesla Model Y, другие, например Ford F-Series и Tesla Model 3, наоборот — заметно нарастили продажи.

Напомним, мы уже писали о топ лучших моделей подержанных кроссоверов.

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