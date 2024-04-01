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Названы ТОП-10 фамилий украинцев, звучащих как ругательство

Анастасия Крыщук

Названы ТОП-10 фамилий украинцев, звучащих как ругательство

Украинские фамилии часто несут в себе увлекательную историю и давнее происхождение. Обычно они отражают профессии наших предков, их предпочтения или уникальные черты характера.

Однако существуют и такие, что имеют в себе элемент юмора или даже похожи на нецензурные высказывания. Подобные фамилии можно найти в списке, который предлагает генеалогический портал "Родни", пишет Телеграф.

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Список шутливых украинских фамилий:

  1. Бесовский,
  2. Микуха,
  3. Жарковоз,
  4. Дуракова,
  5. Стервоедова,
  6. Срайчук,
  7. Йолопенко,
  8. Дурунда,
  9. Пиструил,
  10. Насраллах.

Обычно такие родовые имена имеют локальное происхождение и не являются распространенными.

Они отражают широкий спектр исторических эпох и культурных контекстов, формирующих украинские фамилии.

Напомним, ранее мы писали о десяти наиболее распространенных фамилиях среди украинцев. Статистика показывает, что каждое из них имеет более 100 тыс. носителей.

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