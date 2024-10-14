Названы три породы собак, которых не стоит заводить новичкам

Эксперт по дрессировке собак Адам Спайви, имеющий более чем десятилетний опыт и миллионную аудиторию в социальных сетях, поделился в своем TikTok -аккаунте перечнем трех популярных пород, которые он не рекомендует заводить начинающим. Спайви, автор книг о воспитании четырехлапых, объясняет, что эти породы носят особый характер, который может стать настоящим испытанием для неопытных владельцев.

Немецкая овчарка

Эта порода, славящаяся своей преданностью и разумом, может оказаться непростым выбором для новичков. По словам Спайви, из-за интенсивного разведения немецкие овчарки часто страдают поведенческими проблемами и повышенной тревожностью.

"Немецкая овчарка – чрезвычайно умная и преданная собака. Однако из-за чрезмерного разведения многие представители этой породы испытывают проблемы с реактивностью. Это связано с тем, что немецкая овчарка входит в тройку самых умных пород, и неопытные владельцы часто не знают, как правильно с ними Как следствие, у этих собак быстро могут развиться поведенческие отклонения", – предостерегает специалист.

Немецкая овчарка. Источник: Википедия

Французский бульдог

Французские бульдоги известны своим привлекательным видом и дружелюбием. Однако дрессировщик обращает внимание на скрытую агрессивность этой породы.

"Хотя бульдоги обычно прекрасно взаимодействуют с людьми, они могут проявлять агрессию к другим животным. Это часто наблюдается у французских бульдогов", – отмечает Адам.

Эксперт также подчеркивает, что многие французские бульдоги страдают от лишнего веса и нуждаются в особом уходе. Им часто необходимы операции по улучшению дыхания. Кроме того, эта порода отличается хитростью.

"Без должного воспитания они быстро могут превратиться в избалованных любимцев. Если не обеспечить правильную социализацию, французский бульдог может стать проблемной собакой", – предупреждает Спайви.

Французский бульдог. Источник: Википедия

По теме: Нужен ли котам сухой корм и какова его дневная норма: что говорят ветеринары

Кокер-спаниель

Кокер-спаниели считаются умными и послушными собаками, которых легко учить. Однако Спайви предостерегает новичков от этой породы:

"Они чрезвычайно сообразительны и энергичны. Но если вы не умеете управлять собакой с такой сильной рабочей этикой и высоким интеллектом, она может начать себя вести неправильно и быстро развить чрезмерное охранное поведение".

Кокер – спаниель. Источник: Википедия

Ранее ветеринары объяснили, почему коты любят есть сырую кукурузу.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!