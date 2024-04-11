Названы три украинских фамилии, свидетельствующие, что ваш предок был еще тем сердцеедом

Украинские фамилии часто отражают определенную информацию о наших предках.Например, некоторые из них могут указывать на связь с церковью, в то время как другие рассказывают о большой любви к женскому полу.

Люди, которые были известны своей страстью к противоположному полу, часто получали прозвища, которые говорят сами за себя, такие, как Бабий, Кохан или Огир, со временем они превратились в фамилии. Информацию о них публикует сайт "Родные", пишет Телеграф.

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Фамилия "Бабий" ассоциируется с лицами с горячим темпераментом, которые имели славу любителей женского внимания и часто меняли партнерш. В Украине это родовое имя имеет значительное количество людей - 15 403, что делает его 155-м по популярности. Особенно много носителей этой фамилии проживают в столице, Киеве.

Другая фамилия, указывающая на любовь к женскому полу - "Кохан", происходит от слов "любить" и "любовник". В стране зарегистрировано 5 102 человека с такой фамилией, и она занимает 694-е место в рейтинге самых распространенных.

Еще одно родовое имя, свидетельствующее об активной любовной жизни предков - "Огир", которое в древности давали неутомимым любовникам. "Огир" означает "жеребец", символизируя силу и половую зрелость. Сейчас в Украине только 209 человек имеют эту редкую фамилию.

Напомним, ранее мы писали о десяти наиболее распространенных фамилиях среди украинцев. Статистика показывает, что каждая из них имеет более 100 тыс. носителей.

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