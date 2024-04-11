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Названы три украинских фамилии, свидетельствующие, что ваш предок был еще тем сердцеедом

Анастасия Крыщук

Названы три украинских фамилии, свидетельствующие, что ваш предок был еще тем сердцеедом

Украинские фамилии часто отражают определенную информацию о наших предках.Например, некоторые из них могут указывать на связь с церковью, в то время как другие рассказывают о большой любви к женскому полу.

Люди, которые были известны своей страстью к противоположному полу, часто получали прозвища, которые говорят сами за себя, такие, как Бабий, Кохан или Огир, со временем они превратились в фамилии. Информацию о них публикует сайт "Родные", пишет Телеграф.

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Фамилия "Бабий" ассоциируется с лицами с горячим темпераментом, которые имели славу любителей женского внимания и часто меняли партнерш. В Украине это родовое имя имеет значительное количество людей - 15 403, что делает его 155-м по популярности. Особенно много носителей этой фамилии проживают в столице, Киеве.

Другая фамилия, указывающая на любовь к женскому полу - "Кохан", происходит от слов "любить" и "любовник". В стране зарегистрировано 5 102 человека с такой фамилией, и она занимает 694-е место в рейтинге самых распространенных.

Еще одно родовое имя, свидетельствующее об активной любовной жизни предков - "Огир", которое в древности давали неутомимым любовникам. "Огир" означает "жеребец", символизируя силу и половую зрелость. Сейчас в Украине только 209 человек имеют эту редкую фамилию.

Напомним, ранее мы писали о десяти наиболее распространенных фамилиях среди украинцев. Статистика показывает, что каждая из них имеет более 100 тыс. носителей.

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