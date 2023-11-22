Назван возраст, после которого очень тяжело избавиться от лишнего веса: вы будете поражены

Ученые зафиксировали, что наиболее интенсивный набор веса у женщин наблюдается после достижения 35-летнего возраста. Специалисты считают, что после 30 лет трудно избавиться от лишнего веса с помощью диеты на длительный срок, и если даже удастся похудеть, то на короткое время. Исследователи провели многолетнее наблюдение за весом 25 тысяч человек, родившихся между 1946 и 1958 годами.

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Об этом пишет Радиотрек.

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Оказалось, что если люди средних лет набирают лишние килограммы, этот процесс не прекращается со временем, а, наоборот, только усиливается. Замечено, что, раз нарастив лишний вес, трудно и даже в некоторых случаях невозможно его потерять. Ученые рекомендуют акцентировать внимание на предотвращении избыточного веса, вместо того чтобы потом пытаться потерять его в течение многих лет.

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