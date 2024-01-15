Не 10 тысяч: ученые назвали оптимальное количество ежедневных шагов для долголетия

Общепринятое мнение о том, что для долгой и здоровой жизни нужно ежедневно делать 10 000 шагов, может быть ошибочным.

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Исследование, опубликованное в журнале The Lancet: Public Health, показало, что для взрослых в возрасте 60 лет и старше сниженный риск преждевременной смерти достигается при количестве шагов в пределах 6000-8000 в день.

Для младших эта цифра может быть немного выше, но не обязательно более 10 000 шагов в день.

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"Главный вывод заключается в том, что существует много доказательств того, что даже немного больше двигаться полезно, особенно для тех, кто делает очень мало активности", – сказала возглавлявшая исследование эпидемиолог Университета Массачусетса в Амхерсте Аманда Палуч.

Эксперты говорят: люди, по сути, созданы для передвижения. Эволюция отточила нашу физиологию, чтобы ходить на большие расстояния. Это означает, что наш метаболизм, сердечно-сосудистая система, влияние на наши кости и мышцы и даже психическое здоровье настроены на оценку хорошего похода.

Втиск почти любой прогулки в наш насыщенный график поможет нам жить дольше, здоровее и счастливее.

"Это такой четкий коммуникационный инструмент для передачи сообщений в сфере здравоохранения", – сказала Палуч.

Однако важно помнить, что физическая активность не ограничивается количеством предпринимаемых нами шагов. Полчаса интенсивной активности ежедневно могут стать большим стимулом для тех, кто много сидит.

Добавление некоторых силовых тренировок в пожилом возрасте может помочь нашему мозгу оставаться острым, а нашим сердцам и костям – здоровыми и крепкими.

Напомним, ранее специалисты сказали, сколько шагов нужно пройти человеку, чтобы сбросить вес.

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